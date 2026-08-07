Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2026 10:00

Жителя Уфы оштрафовали за потерю пистолета

Уфимец лишился пистолета и получил штраф
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе владельца пистолета привлекли к ответственности за ненадлежащее хранение.

В Уфе владельца пистолета привлекли к ответственности за ненадлежащее хранение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд привлек к административной ответственности местного жителя, потерявшего пистолет из-за нарушения правил хранения оружия.

Как установил мировой судья судебного участка №5 по Октябрьскому району, в апреле 2026 года мужчина обнаружил пропажу пистолета по месту своей регистрации. Во время проверки выяснилось, что владелец не обеспечил надлежащую сохранность оружия. По закону оно должно храниться таким образом, чтобы исключить доступ к нему посторонних лиц.

В судебном заседании уфимец полностью признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.