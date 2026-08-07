Жителя Уфы оштрафовали за потерю пистолета

В Уфе владельца пистолета привлекли к ответственности за ненадлежащее хранение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд привлек к административной ответственности местного жителя, потерявшего пистолет из-за нарушения правил хранения оружия.

Как установил мировой судья судебного участка №5 по Октябрьскому району, в апреле 2026 года мужчина обнаружил пропажу пистолета по месту своей регистрации. Во время проверки выяснилось, что владелец не обеспечил надлежащую сохранность оружия. По закону оно должно храниться таким образом, чтобы исключить доступ к нему посторонних лиц.

В судебном заседании уфимец полностью признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

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