Жители поселка в Башкирии пожаловались на дикого кабана у жилых домов

Минэкологии Башкирии проверит сообщения о кабане в Приютово. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители поселка Приютово Белебеевского района пожаловались на дикого кабана, который регулярно выходит к жилым домам. По словам местной жительницы Людмилы Тихоновой, животное появляется на улице Матросова днем и вечером, из-за чего люди боятся выходить из дома.

Как рассказала женщина, рядом с улицей находятся заросший пруд и свалка отходов от элеватора, которые привлекают зверя. При этом на улице отсутствует освещение. По этой дороге жители ходят в магазин и дети добираются до школы. Сельчане опасаются, что встречи с диким животным могут закончиться трагедией.

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщили, что в Приютово уже направили государственного охотничьего инспектора, который проверит информацию о появлении кабана.

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