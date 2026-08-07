В Башкирии продлили режим «черного неба»

В Башкирии до 8 августа сохраняется режим НМУ. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как «черное небо». Об этом сообщили власти республики.

Режим будет действовать до 20:00 8 августа на территории городских и сельских поселений республики.

Синоптики пояснили, что в этот период из-за слабого ветра и недостаточного рассеивания в приземном слое атмосферы возможно накопление вредных примесей.

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