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НовостиОбщество7 августа 2026 9:00

В Башкирии продлили режим «черного неба»

Режим НМУ в Башкирии будет действовать до вечера 8 августа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии до 8 августа сохраняется режим НМУ.

В Башкирии до 8 августа сохраняется режим НМУ.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как «черное небо». Об этом сообщили власти республики.

Режим будет действовать до 20:00 8 августа на территории городских и сельских поселений республики.

Синоптики пояснили, что в этот период из-за слабого ветра и недостаточного рассеивания в приземном слое атмосферы возможно накопление вредных примесей.

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