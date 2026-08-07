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НовостиОбщество7 августа 2026 8:30

В селе Баймакского района объявили карантин из-за бешенства

Хабиров ввел карантин по бешенству в одном из сел Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Очаг бешенства выявили в Баймакском районе Башкирии.

Очаг бешенства выявили в Баймакском районе Башкирии.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Баймакском районе Башкирии ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства на улице Гаты Сулейманова в селе 1-е Туркменево.

На территории очага запрещено лечить заболевших животных, допускать посторонних лиц, а также ввозить и вывозить животных, восприимчивых к бешенству.

Сейчас специалисты проводят вакцинацию против бешенства и наблюдают за животными, которые ранее контактировали с зараженными.

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