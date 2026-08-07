Житель Уфы сделал дубликат ключей и вынес деньги с золотом из квартиры бывшей

В Уфе раскрыли кражу денег и золота на 108 тысяч рублей. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе полицейские раскрыли кражу, жертвой которой стала 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила в полицию о пропаже денег и золотых украшений.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 53-летний ранее судимый бывший сожитель потерпевшей, который признал свою вину.

Следствие установило, что еще во время совместной жизни мужчина сделал дубликат ключей от квартиры. Дождавшись, когда хозяйка уйдет на работу, он проник в жилище и забрал из шкафа в спальне 45 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Позже похищенные драгоценности мужчина сдал в ломбард, получив за них 63 тысячи рублей. Общий ущерб составил 108 тысяч рублей.

По словам подозреваемого, на преступление его подтолкнуло отсутствие постоянной работы. По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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