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НовостиПроисшествия7 августа 2026 7:03

Пункт назначения: на трассе Инзер - Белорецк бревно едва не пробило автомобиль

В Башкирии на трассе бревно едва не протаранило «буханку»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На трассе Инзер - Белорецк водители чудом избежали серьезной аварии.

На трассе Инзер - Белорецк водители чудом избежали серьезной аварии.

На трассе Инзер - Белорецк произошло опасное дорожное происшествие, которое едва не закончилось серьезной аварией.

Пункт назначения по-башкирски / 7.8

Во время движения бревно вылетело из перевозившего его транспорта и ударило в проезжавший рядом автомобиль УАЗ. В результате машина получила повреждения кузова.

Судя по опубликованным кадрам, более тяжелых последствий удалось избежать. Никто не пострадал, однако происшествие заставило понервничать не только водителя поврежденного автомобиля, но и других участников движения, которые ехали следом, как в знаменитом хоррор-фильме «Пункт назначения».

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