Уфимка передала мошенникам два миллиона рублей у гаража

Самозапрет на кредиты спас жительницу Уфы еще от 800 тысяч рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Уфы стала жертвой телефонных мошенников и лишилась двух миллионов рублей. Все началось со звонка мужчины, который представился сотрудником коммунальной службы и заявил, что из-за истечения срока эксплуатации необходимо проверить счетчики.

Для подтверждения заявки он попросил женщину назвать код из SMS. После того как она выполнила просьбу, разговор оборвался. Вскоре с уфимкой связались люди, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили ее, что неизвестные якобы оформили от ее имени поддельную доверенность, а затем предложили способ «спасти» накопления.

Узнав, что деньги хранятся в нескольких банках, злоумышленники убедили женщину снять все средства наличными. Она пришла в банк и получила два миллиона рублей. Сотруднику финансовой организации горожанка объяснила, что деньги нужны для покупки мебели.

После этого женщина встретилась с курьером возле гаража рядом со своим домом и передала ему всю сумму, назвав кодовое слово «Моряк».

Позже мошенники попытались убедить потерпевшую оформить кредит еще на 800 тысяч рублей, однако банк отклонил заявку благодаря действующему самозапрету на получение кредитов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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