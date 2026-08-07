Над Башкирией сбили украинский беспилотник

Над Башкирией за ночь уничтожили украинский беспилотник. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия вошла в число регионов, где работали силы противовоздушной обороны.

По данным Минобороны России, с 20:00 6 августа до 08:00 7 августа по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской и Тульской областей, Краснодарского и Пермского краев, республик Крым, Татарстан и Башкирия, а также над акваторией Черного моря.

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