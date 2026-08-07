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НовостиПроисшествия7 августа 2026 6:34

Сухая трава загорелась сразу в двух районах Башкирии

В Башкирии выросло число возгораний сухой растительности
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Два пала травы потушили в Башкирии за минувшие сутки.

Два пала травы потушили в Башкирии за минувшие сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за прошедшие сутки произошло два возгорания сухой растительности. Палы травы зарегистрировали в Стерлитамакском и Хайбуллинском районах. Оба пожара уже ликвидированы, сообщили в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, с начала 2026 года в регионе произошло 16 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 87 гектаров. Кроме того, зарегистрировано 215 случаев возгорания сухой растительности на площади более 650 гектаров.

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