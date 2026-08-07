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НовостиОбщество7 августа 2026 6:00

В Башкирии открываются сельхозярмарки

В 34 городах и районах Башкирии пройдут сельхозярмарки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии за три дня откроют 44 сельхозярмарки.

В Башкирии за три дня откроют 44 сельхозярмарки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 7 по 9 августа вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в министерстве торговли и услуг республики, торговые площадки откроются в 34 городах и районах региона.

Всего за три дня организуют 44 ярмарки. Покупателям предложат сезонную продукцию, не требующую соблюдения специального температурного режима. На прилавках можно будет приобрести свежие овощи, ягоды, фрукты и мед нового урожая.

Адреса ярмарочных площадок и контактную информацию разместили на сайте регионального Минторга.

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