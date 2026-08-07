В Башкирии почти 6,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей

Жителям Башкирии напомнили об опасности клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ожидается второй пик активности клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора предупредили, что риск заражения опасными инфекциями по-прежнему остается высоким.

С начала 2026 года после укусов клещей за медицинской помощью обратились 6345 жителей республики. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда зарегистрировали 9585 таких случаев. Около 34% пострадавших составили дети.

В ведомстве отметили, что сейчас число обращений постепенно снижается, однако в конце августа и начале сентября прогнозируется новый всплеск активности клещей.

Жителям республики рекомендуют использовать репелленты, надевать закрытую одежду при посещении лесов и парков, а также пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Если клещ все же присосался, его можно сдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии.

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