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НовостиОбщество7 августа 2026 4:10

Режим беспилотной опасности отменили в Башкирии

Аэропорт Уфы возобновил прием и отправку самолетов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии сняли ограничения на работу аэропорта Уфы.

В Башкирии сняли ограничения на работу аэропорта Уфы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность», действовавший в регионе. Об этом сообщили официальные службы.

Одновременно отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности.

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