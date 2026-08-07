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НовостиОбщество7 августа 2026 5:00

Опекуна из Башкирии заподозрили в присвоении денег девочки-инвалида

Женщина купила коляску за 7 тысяч, а в отчете указала 20 тысяч
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Опекуна обвинили в присвоении денег, предназначенных для девочки-инвалида.

Опекуна обвинили в присвоении денег, предназначенных для девочки-инвалида.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кумертау возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, которая выявила возможное хищение денег, принадлежавших несовершеннолетней девочке-инвалиду.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, жительница Баймакского района была назначена опекуном девочки 2010 года рождения, оставшейся без попечения родителей.

По данным надзорного ведомства, женщина получила доступ к банковскому счету подопечной и сняла с него деньги на покупку инвалидной коляски. Техническое средство реабилитации она приобрела с рук за 7 тысяч рублей, однако в отчетных документах указала стоимость покупки в 20 тысяч рублей.

По версии следствия, разницу в размере 13 тысяч рублей опекун использовала по своему усмотрению.

Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования. По итогам их рассмотрения в отношении женщины возбудили уголовное дело из-за присвоения и растраты. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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