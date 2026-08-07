В Уфе после драки со сломанным носом школьнику присудили 150 тысяч рублей

Подросток сломал школьнику нос, а его родителей обязали выплатить компенсацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд взыскал с родителей 16-летнего подростка компенсацию морального вреда в пользу 13-летнего школьника, пострадавшего в драке. Иск в интересах ребенка подала прокуратура Кировского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, конфликт произошел в декабре 2025 года возле здания на улице Верхнеторговая площадь. По данным прокуратуры, 16-летний юноша несколько раз ударил 13-летнего мальчика. В результате подросток получил ушибы мягких тканей и закрытый перелом костей носа со смещением.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с родителей нападавшего компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск и обязал ответчиков выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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