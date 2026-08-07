В Башкирии ввели режим беспилотной опасности

В уфимском аэропорту временно не принимают и не отправляют самолеты. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории республики объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

В связи с этим в уфимском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным на текущий момент, задерживается несколько рейсов, запланированных на промежуток с 10:00 до 11:30, - в Москву, Самарканд и Ноябрьск.

О снятии ограничений сообщат дополнительно.

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