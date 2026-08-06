Нетрезвую пенсионерку за рулем мотоцикла задержали сотрудники ГАИ по Башкирии

Фото: ГАИ по РБ

Накануне сотрудники ГАИ по Башкирии остановили и задержали необычного нарушителя ПДД. Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, случай произошел поздно вечером в селе Кузьминовка Федоровского района.

Сотрудники ДПС остановили советский легендарный байк «ИЖ Юпитер-5» с коляской, которым управляла 60-летняя жительница города Салават. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у женщины имелись признаки опьянения. Результат освидетельствования показал в крови наличие 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе – выше установленной по закону нормы.

Как отметили в ГАИ по Башкирии, в отношении жительницы Салавата составили протоколы за нетрезвое вождение, управление мотоциклом без шлема и за то, что байк не был зарегистрирован как положено. Водительские права нужной категории у нее были. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

- С юридической точки зрения у нее было полное право находиться за рулем этого мототранспорта (водительское удостоверение соответствующей категории). Однако этот совершенно легальный путь от дома до загородного участка оборвался, - написал в своих соцсетях главный госавтоинспектор Башкирии.

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