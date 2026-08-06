Хабиров встретился с известными тревел-блогерами на форуме в Уфе

Фото: vk.ru/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях опубликовал видео с форума для тревел-блогеров, который проходит в эти дни в Уфе. Он пришел лично поприветствовать известных авторов контента о путешествиях, чья суммарная аудитория составляет порядка 15 млн подписчиков.

- Благодарю всех их и председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической индустрии Сангаджи Андреевича Тарбаева за внимание к Башкортостану, - написал в своих соцсетях глава региона.

Радий Хабиров подчеркнул, что будет рад, если прибывшие в Уфу блогеры расскажут своей аудитории о гостеприимстве нашего региона, его уникальной природе и богатом культурном и историческом наследии.

- Нам посчастливилось жить в удивительном месте, и мы хотим, чтобы и другие открыли его для себя, - написал Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.