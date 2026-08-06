В Уфе вынесли приговор шестерым участникам массовой драки в историческом центре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Кировский районный суд Уфы вынес приговор участникам массовой драки в центре башкирской столицы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, всего на скамье подсудимых в этот раз оказались 6 мужчин. Их признали виновными в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору.

В пресс-службе СК по Башкирии уточнили, что речь идет о массовой драке в центре Уфы, которая произошла 6 января 2025 года на улице Коммунистической. Тогда конфликт разгорелся между двумя ранее незнакомыми компаниями местных жителей и иностранных граждан. Сначала иностранцы избили несколько человек, а затем те позвали товарищей и, «используя в качестве оружия различные предметы» напали на оппонентов.

Фото: прокуратура РБ

- Суд приговорил 6 участников драки к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее судом к различным срокам лишения свободы осуждены ещё 13 участников драки, - уточнили в СУ СК по Башкирии.

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