Двух нетрезвых мужчин за два дня спасли на пляже «Солнечный» в Уфе

На пляже «Солнечный» второй день подряд спасают нетрезвых купальщиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На пляже «Солнечный» в Уфе второй день подряд спасатели приходят на помощь нетрезвым отдыхающим. На этот раз из реки Белой вытащили мужчину 1971 года рождения.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил искупаться. На глубине он не смог справиться с сильным течением и начал тонуть.

Дежурившие на пляже спасатели оперативно заметили происходящее, вытащили мужчину из воды и доставили его на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Похожий случай на пляже «Солнечный» произошел днем ранее. Тогда спасатели вытащили из воды 26-летнего мужчину, который также купался в состоянии алкогольного опьянения.

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