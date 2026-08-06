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НовостиОбщество6 августа 2026 15:00

Двух нетрезвых мужчин за два дня спасли на пляже «Солнечный» в Уфе

На пляже «Солнечный» второй день подряд спасают нетрезвых купальщиков
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На пляже «Солнечный» второй день подряд спасают нетрезвых купальщиков.

На пляже «Солнечный» второй день подряд спасают нетрезвых купальщиков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На пляже «Солнечный» в Уфе второй день подряд спасатели приходят на помощь нетрезвым отдыхающим. На этот раз из реки Белой вытащили мужчину 1971 года рождения.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил искупаться. На глубине он не смог справиться с сильным течением и начал тонуть.

Дежурившие на пляже спасатели оперативно заметили происходящее, вытащили мужчину из воды и доставили его на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Похожий случай на пляже «Солнечный» произошел днем ранее. Тогда спасатели вытащили из воды 26-летнего мужчину, который также купался в состоянии алкогольного опьянения.

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