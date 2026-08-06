В Башкирии завели уголовное дело после оказания медпомощи беременной девушке

Дело о ненадлежащей медпомощи девушке на шестом месяце беременности возбудили в Башкирии. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецке следователи возбудили уголовное дело после оказания медицинской помощи жительнице Сибая, которая на тот момент находилась на шестом месяце беременности. По данным следствия, действия медиков могли привести к причинению тяжкого вреда ее здоровью.

Информацию об этой истории сотрудники Следственного комитета обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Сообщалось, что в 2025 году девушка на шестом месяце беременности обратилась за помощью в больницу Белорецка.

По версии следствия, пациентке оказали ненадлежащую медицинскую помощь. В дальнейшем это повлекло причинение тяжкого вреда ее здоровью.

- Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело из-за причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, - говорится в релизе. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В рамках расследования планируется провести необходимые экспертизы. В том числе специалисты дадут оценку качеству медицинской помощи, которую оказали пациентке.

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