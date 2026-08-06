14-летнему подростку спасли кисть после удара по стеклу в Башкирии

В Башкирии хирурги восстановили подростку подвижность пальцев после тяжелой травмы.

В Башкирии 14-летний подросток получил серьезные травмы руки после того, как ударил рукой по стеклу. Врачам Благовещенской центральной районной больницы потребовалась двухчасовая операция, чтобы восстановить поврежденные сухожилия и подвижность пальцев.

После случившегося школьник обратился за медицинской помощью. Специалисты обнаружили у него множественные глубокие раны пальцев левой кисти.

Наиболее серьезно пострадал средний палец. Рана оказалась настолько глубокой, что была обнажена кость, а сухожилия-сгибатели полностью разорваны. Из-за полученной травмы палец перестал двигаться.

Повреждения обнаружили также на указательном, безымянном пальцах и мизинце. Там сухожилия были разорваны частично, травмы сопровождались сильным кровотечением.

Подростка прооперировали. Хирургическое вмешательство продолжалось около двух часов. Врачи сшили поврежденные сухожилия и смогли восстановить подвижность пальцев.

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