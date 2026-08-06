Пляж на озере Ильмурзино закрыли на 60 суток после случаев кишечной инфекции

Пляж на озере Ильмурзино работал без санитарно-эпидемиологического заключения. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кушнаренковском районе на 60 суток приостановили деятельность, связанную с использованием водного объекта на озере Ильмурзино. Решение приняли после эпидемиологического расследования, которое началось из-за семи случаев кишечной инфекции среди отдыхающих на пляже № 2.

Как сообщили в Кушнаренковском районном суде, дело об административном правонарушении возбудили в отношении индивидуального предпринимателя.

Во время расследования специалисты установили, что в 2026 году предприниматель не получил санитарно-эпидемиологическое заключение. Документ должен был подтверждать соответствие водного объекта и территории пляжа № 2 на озере Ильмурзино санитарным правилам и нормативам.

В суде представитель предпринимателя нарушение не оспаривал. Он сообщил, что сейчас принимаются меры для его устранения. Кроме того, отдыхающим стараются не допускать к купанию в озере.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. В качестве наказания деятельность, связанную с использованием водного объекта озера Ильмурзино, приостановили на 60 суток.

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