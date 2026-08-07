Жара до +35 градусов придет в Башкирию к выходным

В Башкирии воздух прогреется до +35 градусов 9 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, при этом температура воздуха будет постепенно повышаться. К выходным в отдельных районах республики столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

В пятницу, 7 августа, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет слабым и переменных направлений. Ночью температура составит +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30.

В субботу, 8 августа, существенных осадков также не ожидается. Однако днем в северо-западных районах возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью будет +12...+17 градусов, днем температура повысится до +28...+33. Юго-западный ветер ночью останется слабым, днем станет умеренным, а на севере - порывистым.

В воскресенье, 9 августа, на большей части Башкирии существенных осадков не прогнозируется. На севере республики возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается +13...+18 градусов, днем - +25...+30. На юге региона жара усилится до +35 градусов.

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