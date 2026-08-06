В Уфе исчезли очереди на АЗС, а в Стерлитамаке заработали все заправки

Ситуация с бензином улучшилась в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в Башкирии продолжает улучшаться. В Стерлитамаке к 6 августа работают все АЗС, а в Уфе исчезли очереди за бензином. Об этом на брифинге в ЦУР сообщил заместитель министра промышленности республики Олег Тыщенко.

Ранее из Стерлитамака регулярно поступали сообщения о нехватке топлива и временно неработающих заправках. Сейчас все АЗС города возобновили работу.

В Салавате регулярно пополняются запасы топлива на 16 крупных автозаправочных станциях. По данным властей, они способны обеспечить потребности города.

Стабилизировалась обстановка и в Уфе. Очередей на заправках столицы Башкирии сейчас нет, автомобилистам доступны разные виды топлива, включая востребованный бензин АИ-95.

Положительная динамика наблюдается и в целом по республике. На 6 августа в так называемой «красной» зоне остаются три-четыре района. Еще днем ранее проблемы сохранялись в восьми-девяти районах.

Олег Тыщенко связал улучшение ситуации в том числе с возобновлением работы независимых АЗС. При этом стоимость топлива на них примерно на 20% выше. Замминистра объяснил разницу биржевыми ценами, по которым независимые компании закупают бензин. По его словам, стоимость топлива на таких заправках постепенно снижается.

Также замминистра призвал владельцев независимых АЗС в Иглинском районе возобновлять работу, отметив, что таких заправок на этой территории достаточно много.

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