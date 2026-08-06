Вооруженная компания устроила стрельбу на кладбище в Башкирии

Уфимцы избили и обстреляли мужчину на кладбище в Башкирии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кушнаренковский районный суд вынес приговор трем жителям Уфы по уголовному делу о хулиганстве. Молодых людей признали виновными после вооруженного нападения на кладбище, сообщили в Верховном суде Башкирии.

По данным следствия, инцидент произошел 15 июня 2024 года. По материалам дела, причиной стал конфликт, который ранее произошел между отцом одного из фигурантов и потерпевшим. Группа молодых людей приехала с пистолетами на кладбище в Кушнаренковском районе, где в тот момент находились другие люди. Один из участников компании выстрелил в воздух и потребовал от присутствующих покинуть территорию.

После этого потерпевшего начали избивать руками, ногами и рукоятками пистолетов, а затем открыли по нему стрельбу. Мужчина получил огнестрельные ранения руки и бедра. Причиненный его здоровью вред квалифицировали как легкий. Другим находившимся на кладбище людям участники группы угрожали оружием.

После нападения фигуранты попытались скрыться. Во время преследования один из них выстрелил в автомобиль другого потерпевшего и повредил заднее стекло.

Свою вину подсудимые не признали. Суд назначил им от двух до двух лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, а также с каждого осужденного постановили взыскать по 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.

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