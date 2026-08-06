В Салавате водителя арестовали после ДТП с двумя погибшими

25-летнего жителя Салавата отправили в СИЗО после смертельного ДТП.

Салаватский городской суд избрал меру пресечения 25-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении смертельного ДТП. Мужчина заключен под стражу до 30 сентября 2026 года.

По версии следствия, авария произошла утром 31 июля. Обвиняемый находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения машина выехала со своей полосы, наехала на бордюр с противоположной стороны проезжей части, а затем врезалась в дерево.

В результате аварии два пассажира погибли на месте происшествия. Среди них была несовершеннолетняя. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Одна из пострадавших также является несовершеннолетней.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину в СИЗО до 30 сентября. Постановление пока не вступило в законную силу.

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