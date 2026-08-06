Замдиректора компании в Уфе получил 3,5 года колонии за коммерческий подкуп и мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, занимавшему должность заместителя генерального директора акционерного общества. Мужчину признали виновным в мошенничестве и посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Как установил суд, подсудимый заранее договорился с заместителем начальника управления другой организации о передаче незаконного вознаграждения. За 2,8 млн рублей и дорогостоящий мобильный телефон тот должен был содействовать в подписании актов выполненных работ, признании компании победителем конкурсных процедур и последующем заключении договоров подряда.

Кроме того, замдиректора решил заработать на этой договоренности сам. Своему руководителю он сообщил ложные сведения о размере необходимого коммерческого подкупа. В результате мужчина похитил почти 2 млн рублей.

Суд назначил уфимцу 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее обвинительные приговоры были вынесены другим фигурантам дела, получившим и передавшим незаконное вознаграждение.

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