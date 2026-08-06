На дорогах Башкирии ожидается густой туман

Синоптики прогнозируют туман на дорогах Башкирии при температуре до +30 градусов.

Башгидрометцентр предупредил жителей республики о тумане на дорогах 7 августа.

По словам синоптиков, ночью и утром на отдельных участках автодорог видимость составит 500-1000 метров.

Также в прогнозе говорится, что существенных осадков не ожидается. Ветер переменный, 0-5 м/с. Температура ночью — +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

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