Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что клуб ставит цель выиграть Кубок Гагарина

В конце августа руководство «Салавата» встретится с Хабировым для постановки задач на сезон.

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов в интервью программе «Честно говоря» рассказал о подготовке команды к новому сезону. Он отметил, что сегодня клуб решает финансовые вопросы при поддержке правительства региона.

Баширов подчеркнул, что, несмотря на трудности, перед командой всегда ставятся самые высокие цели - главная из них победа в Кубке Гагарина. Задачи на сезон определяет руководство республики. В конце августа пройдет совет директоров, затем запланирована встреча с главой Башкирии Радием Хабировым, где тренерскому штабу и команде поставят минимальные задачи на чемпионат.

Гендиректор также пояснил, почему клуб подписал мало контрактов в межсезонье. По его словам, благодаря поддержке республики удалось сохранить и укрепить костяк, который уже сложился и стал сильнее, чем в прошлом году. Руководство не стало приобретать много новичков, поскольку хоккеисты привыкли к своим ролям, а молодежь подросла и к тренировкам привлекли около 20 игроков из «Тороса» и «Толпара»..

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