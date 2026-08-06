Врачи прервали девушке беременность на шестом месяце, а потом заявили, что сама она родить больше не сможет

Жительница Башкирии заявила, что лишилась возможности иметь детей после прерывания беременности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Сибая Лилия заявила, что после прерывания беременности на шестом месяце и последующих медицинских вмешательств больше не может самостоятельно родить ребенка. По словам женщины, после процедуры в матке осталась часть плаценты.

Как сообщает «База» со слов Лилии, беременность наступила после ЭКО. Женщина долго пыталась зачать ребенка и вместе с супругом готовилась к рождению дочери.

На шестом месяце беременности врачи сообщили пациентке об угрозе преждевременных родов. По утверждению женщины, после этого в Белорецкой ЦРКБ ей прервали беременность. При этом в медицинских документах, как утверждается, было указано, что ребенок умер внутриутробно. Сама Лилия заявляет, что до процедуры продолжала чувствовать шевеления.

После прерывания беременности женщине дважды провели медицинские процедуры. Примерно через неделю ее состояние ухудшилось, после чего пациентку экстренно госпитализировали в Уфу.

По словам Лилии, уже в уфимской больнице выяснилось, что в матке осталась часть плаценты. Женщине потребовалось еще одно медицинское вмешательство. Впоследствии, как утверждает пациентка, ей сообщили, что самостоятельно родить ребенка она больше не сможет.

Спустя год супруги решили добиваться разбирательства и обратились за юридической помощью. Была назначена медицинская экспертиза, проведение которой, по информации источника, больница оспаривает.

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