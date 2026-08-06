В Башкирии по «гаражной амнистии» зарегистрировано почти 16 тысяч объектов

Почти 10 тыс. земельных участков и 6 тыс. гаражей оформили в Башкирии с 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 2021 года по закону о «гаражной амнистии» зарегистрировали почти 16 тыс. объектов недвижимости. Из них 9,8 тыс. — земельные участки, 6,1 тыс. — гаражи. Такие данные приводит Минземимущества региона. Новый федеральный закон продлевает упрощенный порядок легализации имущества до 1 сентября 2031 года.

По данным Росреестра, на территории республики под действие закона попадает не менее 35,5 тыс. объектов. Особенно актуальна «гаражная амнистия» для владельцев построек, возведенных до 30 декабря 2004 года. Упрощенная процедура избавляет от сбора многочисленных справок и судебных разбирательств. Оформив право собственности, владельцы смогут продавать, дарить или передавать гаражи по наследству.

Для оформления права нужно обратиться в Минземимущества с заявлением и пакетом документов, подтверждающих факт владения. Процедура включает согласование, постановку на кадастровый учет в Росреестре и регистрацию права собственности.

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