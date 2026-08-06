Отбой ракетной и беспилотной опасности объявили в Башкирии

В Башкирии отменили ракетную и беспилотную опасность. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии объявили отбой режимов «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность».

Оба режима действовали в республике 6 августа. Ранее жителей региона призывали сохранять бдительность и следить за сообщениями официальных источников.

На фоне беспилотной опасности также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

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