В Уфе автобусы и такси массово проверяют на площади Володарского. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 августа, в Уфе проходит массовая проверка автобусов и легковых такси. Транспорт проверяют на площади Володарского.

Рейд организовало Министерство транспорта Башкирии совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, Федеральной службы судебных приставов, Центра организации дорожного движения и представителями общественного совета при ведомстве.

Во время проверки специалисты оценивают техническое состояние автомобилей. Кроме того, инспекторы выясняют, есть ли у перевозчиков необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров и багажа.

Если во время рейда специалисты обнаружат нарушения, транспортные средства могут отправить на штрафстоянку.

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