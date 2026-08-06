Житель Башкирии вымогал по 100 тысяч в месяц и получил девять лет колонии

В Башкирии мужчина получил девять лет колонии за кражу и вымогательство. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор ранее судимому жителю Агидели. Мужчину признали виновным в краже денег с банковского счета и вымогательстве, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как установил суд, мужчина вместе с сообщником распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент они получили доступ к его телефону и через мобильное приложение оформили на мужчину кредит. Почти 500 тысяч рублей злоумышленники перевели на собственные банковские счета.

Кроме того, один из фигурантов требовал деньги уже у другого мужчины. Под угрозами он заставил его якобы возвращать карточный долг, ежемесячно передавая по 100 тысяч рублей.

Потерпевший опасался за себя и своих близких, поэтому выполнял требования. В общей сложности он передал злоумышленнику более 3 млн рублей. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

В суде подсудимый вину не признал. Ему назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении соучастника мужчины ранее также был вынесен обвинительный приговор.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.