В Башкирии вслед за беспилотной объявили ракетную опасность

В Башкирии объявили ракетную опасность. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии 6 августа введен режим «Ракетная опасность». Соответствующее экстренное сообщение распространило региональное управление МЧС.

Жителей республики призвали сохранять бдительность, внимательно следить за поступающими сообщениями и доверять информации только из официальных источников.

Ранее 6 августа в Башкирии уже был объявлен режим «Беспилотная опасность». Также временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.