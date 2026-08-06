В Башкирии вновь объявили беспилотную опасность

В Башкирии объявили беспилотную опасность и ограничили работу аэропорта. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии вновь введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Одновременно временные ограничения начали действовать в аэропорту Уфы. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Информация о введении режима поступила утром 6 августа. Других подробностей на данный момент не сообщается.

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