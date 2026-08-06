Пять пропавших человек в Башкирии найдены мертвыми

В Башкирии продолжаются поиски 11 пропавших в июле человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан подвел итоги работы за июль 2026 года. За месяц волонтеры получили 100 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.

Большинство поисков завершились благополучно. Живыми удалось найти 77 человек. Еще пять пропавших были найдены погибшими.

По состоянию на момент подведения итогов не удалось установить местонахождение 11 человек. Их поиски продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют поступающую информацию. Еще семь поступивших за месяц заявок получили статус неподтвержденных.

В поисковом отряде напомнили, что сообщить информацию о пропавшем человеке можно по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.

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