В Стерлитамаке у мужчины конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Пьяная поездка оставила жителя Стерлитамака без автомобиля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке местный житель лишился автомобиля после повторного нарушения, связанного с управлением машиной в состоянии опьянения. Приговор по уголовному делу вынес Стерлитамакский городской суд, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина сел за руль автомобиля «ВАЗ 21074», несмотря на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортными средствами. Во время поездки по улице Ильича его остановили сотрудники ДПС.

При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина от процедуры отказался. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Уточняется, что в суде мужчина полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 280 часов обязательных работ. Кроме того, мужчине на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также автомобиль «ВАЗ 21074», на котором мужчина совершил преступление, по требованию прокуратуры конфисковали в доход государства.

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