В Башкирии после нескольких сухих дней вновь начали фиксировать природные пожары

В Башкирии за сутки потушили два природных пожара. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии после нескольких дней сухой погоды вновь зарегистрировали возгорания сухой растительности. За минувшие сутки пожарные ликвидировали два таких пожара, сообщили чрезвычайные службы республики.

Сухая трава загорелась в Уфимском районе и Сибае. Оба возгорания удалось потушить.

Всего с начала 2026 года в Башкирии зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров. Их общая площадь превысила 87 гектаров. Также с начала года чрезвычайные службы зафиксировали 213 случаев горения сухой растительности. Огонь прошел территорию общей площадью более 649 гектаров.

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