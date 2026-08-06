У двух пенсионерок из Нефтекамска похитили почти миллион рублей

Пенсионерки из Нефтекамска лишились 950 тысяч рублей из-за схемы с ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтекамске перед судом предстанет житель Уфы, обвиняемый в мошенничестве. По версии следствия, мужчина выполнял роль курьера и забрал у двух пожилых женщин в общей сложности 950 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в мае 2026 года обвиняемый через мессенджер вступил в организованную группу. Мужчина согласился забирать похищенные у потерпевших деньги и передавать их другим участникам схемы.

Жертвами мошенников стали 90-летняя и 85-летняя жительницы Нефтекамска. Пенсионерок убедили, что их родственники якобы попали в ДТП, а деньги необходимы для прекращения уголовного преследования.

После этого обвиняемый приехал к женщинам и забрал у них деньги. Общая сумма ущерба составила 950 тысяч рублей. Большую часть полученных средств мужчина перевел на банковские счета, которые ему указали другие участники мошеннической схемы.

В ходе расследования житель Уфы признал вину. Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.