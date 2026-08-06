Квадратный метр в новостройках Уфы подорожал до 175 тысяч рублей

Новостройки снова пошли в рост: стало известно, сколько теперь стоит квартира в Уфе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость квартиры в новостройке Уфы в июле выросла на 4,2% и достигла 8,06 млн рублей. Цена квадратного метра за месяц увеличилась на 3,1% - до 175,2 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики федеральной платформы «Мир квартир».

Эксперты отмечают, что после периода околонулевых колебаний цены на первичное жилье снова начали уверенно расти в большинстве российских городов. В среднем по стране стоимость квадратного метра только за июль прибавила почти столько же, сколько за все первое полугодие. За первые шесть месяцев рост составлял 2,6%.

Одной из возможных причин июльского оживления аналитики называют ожидание изменений условий семейной ипотеки в октябре. На ситуацию также могли повлиять отложенный спрос и снижение ключевой ставки. Эксперты допускают, что часть покупателей стала рассчитывать на возможность рефинансировать ипотечные кредиты в будущем.

При этом стоимость квартир в Уфе остается ниже, чем в ряде других крупных городов. В Челябинске средняя квартира в новостройке стоит 9,17 млн рублей, за июль показатель вырос на 3,6%. В Екатеринбурге цена достигла 8,89 млн рублей, увеличившись на 2,3%.

В соседнем Оренбурге средняя стоимость новостройки составляет 6,54 млн рублей, что на 3% больше предыдущего показателя. В Магнитогорске квартиры подорожали сразу на 6,6% - до 6,6 млн рублей.

Заметно дороже жилье остается в Казани, где средняя квартира на первичном рынке оценивается в 12,8 млн рублей. За месяц показатель вырос на 0,4%.

Среди приведенных городов наиболее заметное июльское повышение зафиксировано в Санкт-Петербурге - на 7%, до 14,4 млн рублей. В Сочи средняя квартира подорожала на 5,4%, до 17,3 млн, а в Москве - на 4%, до 26,4 млн рублей.

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