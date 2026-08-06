Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 18-летней девушки в больнице Уфы

Бастрыкин заинтересовался смертью 18-летней девушки в больнице Уфы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе следователи выясняют обстоятельства смерти 18-летней девушки в медицинском учреждении. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили в Следственном комитете России.

Информация о произошедшем ранее появилась в социальных сетях. По словам матери погибшей, медицинскую помощь ее дочери оказали несвоевременно. Женщина утверждает, что несколько раз вызывала бригаду скорой помощи.

Как сообщается в публикациях, госпитализировали 18-летнюю девушку только после третьего вызова скорой. Ее доставили в одну из больниц Уфы, однако спустя несколько часов пациентка скончалась.

После появления информации следственные органы СК России по Башкирии возбудили уголовное дело. Сейчас следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ходом расследования заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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