Предпринимателя будут судить за гибель его сотрудника

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В башкирском городе Мелеузе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в СК республики.

По версии следствия, обвиняемый не проводил с сотрудником инструктажи по технике безопасности, не обучал его безопасным методам работы и незаконно допустил к монтажу на высотном объекте.

В мае 2025 года при демонтаже пола на одном из предприятий рабочий упал с 36-метровой высоты. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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