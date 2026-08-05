Срок за решеткой оставили, но почетные звания вернули: прошла кассация по коррупционному делу бывшего вице-премьера Башкирии Марзаева

Фото: Аккаунт Алана Марзаева в соцсетях

Шестой кассационный суд в Самаре оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву. Ему не изменили наказание в виде 13 лет в колонии строгого режима, но вернули почетные звания, которых он был лишен судом первой инстанции. Об этом сообщил РБК-Уфа.

Напомним, Марзаева задержали в сентябре 2024 года. По версии следствия, Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года под угрозой воспрепятствования предпринимательской деятельности получил через посредника 37 миллионов рублей за помощь в заключении контрактов с «Дортрансстроем». Эта сумма была лишь частью взятки в размере 56,1 миллиона рублей. Дело расследовали в Москве, а после завершения материалы передали в Уфу.

В ноябре 2025 года Ленинский райсуд Уфы признал Марзаева виновным в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 561 миллион рублей. Суд также запретил ему занимать должности на госслужбе на 12 лет, конфисковал земельный участок, два жилых дома и сумму той самой части взятки – 37 миллионов рублей. В феврале 2026 года Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений. Сам Марзаев вину не признавал и называл доказательства сфальсифицированными.

Алан Марзаев занимал пост вице-премьера Башкирии с августа 2022 года, курировал ремонт и строительство дорог.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.