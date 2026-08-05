Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2026 17:07

Вырастили себе тирана: уфимец избивал пожилого отца и угрожал убить заступавшуюся за него мать

В Уфе мужчина систематически избивал пожилых родителей и угрожал им убийством
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе вынесли приговор 44-летнему мужчине за систематические избиения и угрозы убийством собственным родителям

В Уфе вынесли приговор 44-летнему мужчине за систематические избиения и угрозы убийством собственным родителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вынесли приговор 44-летнему мужчине за систематические избиения и угрозы убийством собственным родителям. Об этом сообщили в Калининском районном суде.

Мужчина проживал вместе с пожилыми отцом и матерью. С ноября 2025 года по февраль 2026-го он неоднократно в пьяном виде избивал отца: наносил удары кулаками в грудь, поясницу и голову. Свои действия подсудимый сопровождал угрозами убийством. Когда мать заступалась за супруга, сын угрожал и ей.

Свою вину мужчина признал. Ему назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ.