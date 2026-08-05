В конце рабочей недели в Башкирии ожидается сухая и теплая погода

В конце рабочей недели в Башкирии обойдется без существенных осадков и будет стоять жаркая погода Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце рабочей недели в Башкирии обойдется без существенных осадков и будет стоять жаркая погода. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Днём в четверг, 6 августа, воздух прогреется до +24...+29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12...+17°, в горных районах похолодает до +8°. Ветер будет слабым, переменных направлений. В пятницу, 7 августа, станет ещё теплее: днём +25...+30°, ночью +9...+14°.

В субботу, 8 августа, дневная температура поднимется до +27...+32°. Ночью ожидается +12...+17°. Ветер сменится на юго-западный, днём станет умеренным. По северо-западу республики возможен небольшой дождь.

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