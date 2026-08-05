Хабиров наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил медалью «Родительская доблесть» четыре семьи

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил медалью «Родительская доблесть» четыре семьи. Об этом сообщается в указе руководителя региона.

Награду получат Елена Рыбакова из Белорецкого района, Сергей и Александра Лабзины из Ишимбайского района, Тимур и Нурия Шушуновы из Туймазинского района, а также Рамиль и Зилия Ибрагимовы из Уфы.

Медаль «Родительская доблесть» вручают за заслуги в воспитании детей и вклад в сохранение семейных ценностей и традиций. Награду могут получить родители, воспитывающие семь и более детей, усыновители трех и более детей-инвалидов, а также опекуны, взявшие в семью семь и более детей-сирот. Кроме того, медалью отмечают родителей, чьи дети добились высоких результатов в науке, творчестве, спорте или проявили героизм. При вручении награды выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

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