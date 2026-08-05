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НовостиОбщество5 августа 2026 15:30

Хабиров наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении четырех семей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров наградил медалью «Родительская доблесть» четыре семьи

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил медалью «Родительская доблесть» четыре семьи

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил медалью «Родительская доблесть» четыре семьи. Об этом сообщается в указе руководителя региона.

Награду получат Елена Рыбакова из Белорецкого района, Сергей и Александра Лабзины из Ишимбайского района, Тимур и Нурия Шушуновы из Туймазинского района, а также Рамиль и Зилия Ибрагимовы из Уфы.

Медаль «Родительская доблесть» вручают за заслуги в воспитании детей и вклад в сохранение семейных ценностей и традиций. Награду могут получить родители, воспитывающие семь и более детей, усыновители трех и более детей-инвалидов, а также опекуны, взявшие в семью семь и более детей-сирот. Кроме того, медалью отмечают родителей, чьи дети добились высоких результатов в науке, творчестве, спорте или проявили героизм. При вручении награды выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

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