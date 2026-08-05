Достали с того света: 26-летний парень зашел на мелководье, пропал из виду и едва не погиб

Фото: УГЗ

В Кировском районе Уфы спасатели вытащили из воды 26-летнего парня. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Инцидент произошел 5 августа около 16:30 на пляже «Солнечный». По предварительным данным, молодой человек находился в нетрезвом состоянии. Вместе с другом он зашел в реку, стоял на глубине полутора метров по грудь, а потом внезапно ушел под воду и скрылся из виду.

Спасатели поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы бросились в воду. Поиск осложняли мутная вода и сильное течение. Пострадавшего нашли и подняли на берег — он не дышал.

Спасатели провели реанимацию, восстановили сердцебиение и дыхание. До приезда бригады скорой помощи состояние парня поддерживали. Медики госпитализировали мужчину.

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