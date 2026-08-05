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НовостиПроисшествия5 августа 2026 14:09

Умерла через день после подъема температуры: 18-летнюю уфимку госпитализировали, но не спасли. Матери так и не назвали причину смерти

В Уфе 18-летняя девушка скончалась после резкого подъема температуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе выясняют обстоятельства смерти 18-летней девушки. Её матери не могут назвать причину ее смерти. Об этом сообщил Mash Batash.

Трагедия случилось еще 17 июля. За день до этого у молодой уфимки резко поднялась температура. Мать несколько раз вызывала скорую помощь, и после третьего визита медики забрали дочь в больницу. К тому времени у девушки посинели губы, началась рвота и боль в поджелудочной. Через несколько часов после госпитализации девушка скончалась. Её матери никто не может назвать причину смерти дочери. Женщина обратилась в СК. По ее словам, ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В этом году умершая окончила колледж и через месяц должна была начать учёбу в университете.

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