В Башкирии таксистов начнут проверять по-новому

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии изменили правила проверок пассажиров и багажа легковых такси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Теперь все решения о проверках, выданные предписания и составленные акты будут заносить в единый электронный реестр. Бумажные документы для этого не понадобятся. Инспекторы получат специальное мобильное приложение, с помощью которого смогут фиксировать нарушения и проводить рейды дистанционно. Разрешат и проверки по видео-конференц-связи.

Если во время выездного осмотра инспектор заметит нарушение, он сможет сразу провести контрольную закупку. Раньше для этого требовалось отдельное решение. О визите с профилактической проверкой перевозчиков обязали предупреждать минимум за 24 часа.

Для небольших социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются перевозками, ввели такие же правила контроля, как для малого бизнеса. Грубым нарушением теперь считается проверка таксиста, сведения о которой отсутствуют в едином реестре.

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